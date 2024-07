Expoacre Juruá 2024: inscrições para cavalgada iniciam nesta segunda com a volta das comitivas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Terão início nesta segunda-feira, 22 de julho, as inscrições para a Cavalgada da Expoacre Juruá 2024, em Cruzeiro do Sul. Os interessados em participar do evento devem procurar a sede da Associação Comercial, na região central da cidade. Para a inscrição será necessário apresentar o exame de anemia em dia dos animais e os veículos regularizados.Este ano há o retorno das comitivas e carretas.

A cavalgada será realizada no domingo, 4 de agosto, último dia da Feira, com saída do bairro da Cohab às 9h até o Estádio Arena do Juruá. Orgãos como o Ministério Público, Imac, Idaf, e forças de segurança estarão fiscalizando os animais e os veículos.

Em parte do trajeto, os animais terão água disponível para beber. Os participantes não poderão consumir bebida alcoólica no percurso nem entrar no Arena do Juruá com garrafas, mas no local haverá a venda de bebidas.

A expectativa é que mais de dez mil pessoas participem da cavalgada da Expoacre Juruá 2024, superando as edições anteriores.

Estrutura fixa

Como a Expoacre Juruá “se firmou ” no estacionamento do Estadio Arena do Juruá, na Rodovia AC 405, o governo do Estado, constrói uma estrutura fixa no local. A área dos restaurantes está sendo feita em alvenaria e haverá calçadas também.

Veja a programação da Expoacre Juruá 2024 em Cruzeiro do Sul

Quarta-feira, 31 de julho – Abertura oficial, prova dos três tambores e show do sertanejo Murilo Huff.

Quinta-feira, 1º de agosto – Abertura do rodeio e show com a banda gospel Som e Louvor.

Sexta-feira, 2 de agosto – Show nacional de Raquel dos Teclados.

Sábado, 3 de agosto – Casamento coletivo e pesagem de lutadores do Nauas Combat.

Domingo, 4 de agosto – Cavalgada, prova de laço em duplas, encerramento do rodeio e show de Manu Bahtidão.