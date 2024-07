“Em um país democrático, o negócio imobiliário é o mais seguro”, afirma presidente de Conselho Federal de Corretores de Imóveis

Nesta semana, o Bar do Vaz recebeu o presidente do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, João Teodoro da Silva, que veio ao Acre para a inauguração da nova sede do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Acre – Creci-Acre, evento realizado na última quarta-feira, 17.

Natural de Maringá e vivendo hoje em Curitiba, João Teodoro está no mercado imobiliário como Corretor de Imóveis desde 1972. Ele é formado em Gestão de Negócios Imobiliários, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, além de ser advogado civil e trabalhista, matemático, neurocientista e jornalista.

Empresário do setor da construção civil, ele foi presidente do Sindimóveis/PR por três anos e do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI/PR) durante três gestões, totalizando 9 anos à frente da instituição. Atualmente, é presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI).

Na conversa com o jornalista Roberto Vaz, João Teodoro revelou diversos detalhes da atividade que possui, atualmente, no Brasil, mais de 74 mil imobiliárias e mais de 600 mil corretores, segundo ele, profissionais dotados de qualificação para a prestação de todos os serviços relacionados ao setor.

Perguntado se o ramo ainda é seguro, o empresário afirma que em um país democrático, como o Brasil, o negócio imobiliário é a melhor alternativa na área de investimentos. “A gente tem a garantia constitucional da propriedade, e se essa garantia continua vigendo não existe outro negócio que seja mais seguro”, afirma.

“Vamos pensar em quem investe em terrenos. Você compra um terreno em um loteamento novo. Chegando lá você vê aquela imensidão de terra, não tem uma casa, não tem nada. Você acredita naquele investimento e deixa lá. Daqui dois ou três anos, você tem esse imóvel valorizado duas, três ou quatro vezes mais”, completa.



Ele adverte, no entanto, sobre os cuidados que devem ser tomados na hora de fazer um negócio e diz que existem três fundamentais no ramo imobiliário, que são: “localização, localização e localização”. Ou seja, é fundamental que se saiba onde vai ser feito o investimento.

“E para isso, é muito importante, e por isso a gente defende a profissão de corretor de imóveis, porque hoje nós somos, realmente, técnicos altamente preparados para assessorar no mercado imobiliário. Então, quando a pessoa quer fazer um negócio bom no mercado imobiliário, procure a assessoria de um corretor de imóveis”, reforça.



João Teodoro ainda falou sobre a aprovação do primeiro projeto que regulamenta a reforma tributária, ocorrida no último dia 10, diante de um cenário em que associações e representantes do setor imobiliário preveem uma elevação da carga tributária no segmento, que pode acarretar um aumento do preço da casa própria e do aluguel.

“O governo tem uma pretensão de fazer uma sobretaxação no mercado imobiliário e nós estamos trabalhando firmemente para reduzir essa taxação. Não só para garantir melhores condições de trabalho para o mercado do corretor de imóveis, para as imobiliárias, mas para a sociedade”, explica.



