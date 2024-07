Em Cruzeiro do Su, 15 médicos especialistas atendem à população neste final de semana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Começou ontem e tem continuidade neste domingo, 21, mais uma edição do Programa Saúde na Comunidade promovido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Na ação, realizada na Escola Flodoardo Cabral, 15 médicos especialistas incluindo neurologistas, endocrinologistas, neuropediatras e oftalmologista, atendem a população. Além das consultas com os especialistas, estão sendo ofertados exames de ultrassonografia, que são realizadas por 5 médicos e o medicamento também é garantido.

O Mutirão de Saúde é realizado por meio de uma parceria entre o governo do Estado e a prefeitura de Cruzeiro do Sul , com emenda parlamentar do Deputado Federal, e também médico, Eduardo Veloso.

Anúncios

“Temos 5 médicos realizando ultrassonografias, temos especialistas em várias áreas. Isso mostra o cuidado da gestão do prefeito Zequinha Lima com a população de Cruzeiro do Sul. Teremos outras edições para que haja continuidade das ações”, explicou o Secretário Municipal de Saúde, Áureo Neto, agradecendo pelas parcerias com o governo do Estado e o médico e deputado federal Eduardo Veloso.

Os moradores de Cruzeiro do Sul têm elogiado a iniciativa. Dona Maria Silva Dias, que investiga se o filho tem autismo, destacou a importância do atendimento gratuito. “Estou muito grata, de verdade. Tive o apoio de todos os agentes de saúde e médicos mesmo sendo de outro município”, relatou.

Francisco Everton do Nascimento, do bairro Miritizal, também compartilhou sua satisfação. “O atendimento está bom. A mensagem que eu deixo pro Zequinha Lima é que a gente fica feliz pelo que ele sente e o que ele está fazendo. Ele está de parabéns”, pontuou

Edgleyson Braga, do bairro Nova Olinda, trouxe sua filha para realizar exames e elogiou a organização do evento. “Aproveitar esse momento para fazer exames e economizar também. O atendimento, apesar de ter muita gente, está bem organizado”, destaca

A médica Natália Cotta, que está atuando há cinco meses no município, também elogiou a gestão do prefeito Zequinha Lima. “Na gestão do Zequinha, eu tenho visto algo surpreendente em relação à saúde. A preocupação com o atendimento ao usuário, em fornecer medicações e o melhor tipo de atendimento é constante. Isso não vi em outro lugar”, concluiu ela.