Coutinho reestreia no Vasco, mas Hulk rouba a cena e dá vitória ao Atlético

O Atlético-MG venceu o Vasco por 2 a 0 neste domingo (21), em jogo disputado na Arena MRV, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ficou marcada pela reestreia de Philippe Coutinho no clube carioca — ele começou no banco e entrou no segundo tempo.

Os gols da partida foram marcados por Hulk, sendo o primeiro aos 26 minutos da etapa inicial e o segundo logo em seguida, aos 38 da primeira etapa.

Com o resultado deste domingo, o Atlético-MG chegou aos 25 pontos na tabela e subiu para a 9ª posição, ultrapassando o Vasco, que com 23 pontos ganhos, está no 10º lugar.

Na próxima rodada, ambos os times terão jogos adiados porque seus adversários jogam na Sul-Americana. O Atlético-MG enfrentaria o Athletico, e o Vasco, por sua vez, o Cuiabá, times que jogam a competição no meio de semana. A situação faz os dois treinadores terem semana cheia para treinos.

Portanto, ambos só voltam a campo no próximo fim de semana, pela 20ª rodada do Brasileirão. O Atlético-MG recebe o Corinthians no domingo (28), às 19h (horário de Brasília), e o Vasco viaja a Chapecó (SC) para enfrentar o Grêmio, também no domingo (28), mas às 16h.