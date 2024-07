Colisão entre moto e carro deixa entregador com fratura na perna

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro deixou o entregador Alisson Magalhães Alves, de 20 anos, com uma fratura na perna na noite deste sábado, 20, na esquina do Pronto-Socorro de Rio Branco, no cruzamento das Avenidas Getúlio Vargas e Nações Unidas, no bairro Bosque.

Testemunhas relataram que Alisson conduzia uma motocicleta Yamaha Factor vermelha, com placa QLZ-9F34, pela Avenida Getúlio Vargas, no sentido centro-bairro quando supostamente avançou o sinal vermelho e colidou em um veículo modelo EcoSport prata, com placa NAD-3612, que trafegava pela Avenida Nações Unidas no sentido centro-bairro.

Devido ao impacto, Alisson fraturou a tíbia e a fíbula da perna direita. A motorista do EcoSport não sofreu ferimentos.

Populares que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros e acionaram o Policiamento de Trânsito e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma unidade de suporte básico ao local. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos e levaram Alisson ao Pronto-Socorro, onde ele se encontra em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para a realização da perícia. Após a conclusão, a motocicleta foi entregue a amigos do entregador.