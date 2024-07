Campeã estadual de quadrilhas sofre com recurso e perde título; caso vai para a justiça

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A quadrilha junina Pega Pega, que foi anunciada campeã do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas do Acre, após apresentação no Arraial Cultural organizado pela Fundação Elias Mansour, entrou na justiça para tentar reverter uma decisão da Liga de Quadrilhas que tirou o seu título após uma denúncia a vice-campeã do Concurso, Malucos da Roça.

De acordo com informações obtidas pelo ac24horas, após a divulgação dos vencedores do Concurso, a Malucos da Roça entrou com recurso perante a Liga das Quadrilhas, que organiza o evento, e acusou a Pega Pega de não ter identificado corretamente um integrante da equipe de apoio. Diante da denúncia, sem qualquer abertura para defesa e contraditório, a Liga teria retirado um ponto a Pega Pega, deixando-a em sétimo na classificação geral.

Advogados da quadrilha Pega Pega entraram na justiça com um mandado de segurança para reverter a decisão.

A reportagem entrou em contato com a Fundação Elias Mansour, que disse ser realizadora do Arraial Cultural, mas que o campeonato de quadrilhas acontece sob responsabilidade da Liga de Quadrilhas.

O ac24horas tentou contato com o presidente da Liga, que não retornou as mensagens nem atendeu às ligações.