Bell Marques comenta sobre namoro do filho com Mari Gonzalez: ‘Permaneça como nora’

A energia contagiante de Bell Marques em cima do trio elétrico é um espetáculo à parte. Aos 71 anos, o cantor mostrou todo o seu vigor e domínio durante o Fortal 2024, realizando apresentações em todos os dias do festival cearense, encerrando sua participação com chave de ouro neste domingo (21). Desde o primeiro dia da micareta, Bell não deixou a desejar, arrastando uma multidão ao lado dos filhos, Rafa e Pipo, e contando com a presença carinhosa de Mari Gonzalez, sua nora, que estava lá para prestigiar o sogro e o namorado.

Durante uma conversa com a revista Quem, Bell Marques compartilhou o segredo de sua energia inesgotável. “É muito tempo em cima do trio, mas tem algo ainda mais encantador, é isso que me move o tempo inteiro,” explicou. Segundo ele, a verdadeira motivação vem do público, que chega até ele com felicidade estampada no rosto, transmitindo essa energia contagiante. “Eles trazem a felicidade no rosto e jogam para mim,” afirmou o cantor, destacando a responsabilidade que sente em garantir a alegria dos foliões durante os quatro dias de festa.

A presença dos filhos e da nora no trio só intensificou a energia positiva que Bell Marques exalou em suas apresentações. Rafa e Pipo, também músicos, compartilharam o palco com o pai, criando momentos inesquecíveis para o público. Mari Gonzalez, por sua vez, mostrou-se uma grande apoiadora, celebrando a música e a união familiar. Esses momentos reforçam a importância dos laços familiares na trajetória de Bell e a influência positiva que eles exercem em sua carreira.

Encerrando o Fortal 2024, Bell Marques deixou uma mensagem clara sobre o poder da música e da conexão com o público. “Eu tenho a responsabilidade de fazer com que eles saiam daqui nesses quatro dias felizes,” disse ele, refletindo sobre a magia do carnaval e a alegria que ele proporciona. A performance de Bell não só celebrou a música, mas também destacou a importância da empatia e da troca de energias entre artista e público, tornando o Fortal um evento inesquecível para todos os presentes.