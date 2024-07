Ator Thommy Schiavo morreu após cair da sacada de prédio, diz polícia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Civil do Mato Grosso informou que o ator Thommy Schiavo morreu na manhã deste sábado, 20, após cair da sacada do prédio onde morava no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá (MT).

De acordo com os agentes que atenderam a ocorrência, testemunhas relataram que estavam ingerido bebida alcoólica com Thommy Schiavo em uma conveniência próxima à residência. Na sequência, elas foram para a casa do ator.

Câmeras de segurança do prédio mostram a vítima sentada na sacada do apartamento. Depois, o ator teria se deitado no chão por alguns minutos e ao se levantar, acabou se desequilibrando e caiu de uma altura de cerca de quatro metros.

Ainda segundo a polícia, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atestou o óbito da vítima no local. “Foi realizada perícia no local e o corpo encaminhado ao IML de Cuiabá para realização de perícia”, informou as autoridades.

Quem era Thommy Schiavo

Thommy Schiavo, que interpretou o peão João Zoinho, no remake da novela Pantanal, da TV Globo, tinha 39 anos.

Formado em artes cênicas pela CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), Thommy Schiavo participou de diversas novelas da Globo, entre elas, Paraíso (2009), Cordel Encantado (2011), Império (2014) e Além do Tempo (2015). Ele também era músico e trabalhava como modelo.

O ator mantinha um relacionamento com a maquiadora Angra Monaliza. Os dois eram pais de Lara, de pouco mais de um ano, e se conheceram durante as gravações de Pantanal, em 2022.

* Com informações do Estadão Conteúdo