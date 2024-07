Agência Internacional de Energia destaca ações do Brasil na presidência do G20

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Brasil foi destaque no mais novo relatório da Agência Internacional de Energia (AIE), publicado na última quinta-feira (18) e intitulado como “Investimento Mundial em Energia”.

Segundo o documento, os investimentos em energia renovável cresceram significativamente. O total investido em energia limpa já é o dobro do valor aplicado em combustíveis fósseis.

Para os pesquisadores da agência, as ações do Brasil na presidência do G20 ajudaram a impulsionar a injeção de capitais no setor ao redor mundo. Países emergentes começaram a investir ativamente em energia verde.

“Sob a presidência brasileira do G20 em 2024, o grupo começou a trabalhar para ajudar os países emergentes a desenvolverem sistemas eficazes de energia limpa, assim, esses países podem participar mais ativamente no lançamento de novas tecnologias do setor”, informa a AIE no estudo.

Pela primeira vez na história, o investimento global em energia está previsto para atingir os US$3 trilhões – aproximadamente 7 % superior ao recorde registrado no ano passado, que foi de US$ 2,8 trilhões.

Além da influência externa, o Brasil também foi destaque pelas ações internas. Os especialistas deram destaque para os investimentos brasileiros em biocombustíveis, linhas de transmissão e carros elétricos.

Os planos brasileiros para a produção de hidrogênio verde, como a aprovação do Marco Legal, que regulamenta o setor, foram citados pela agência.

“Muitos países também estão desenvolvendo estratégias de hidrogênio de longo prazo e implementando projetos-piloto, especialmente o Brasil”, concluiu o relatório.