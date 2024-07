Wesley Safadão cancela show por questão de saúde; saiba o que aconteceu

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Wesley Safadão cancelou um show que faria no festival Pé na Areia 2024, nesta sexta-feira, 19, na cidade de Salinópolis (PA). O motivo? Saúde.

De acordo com a equipe do cantor, ele sentiu fortes dores nas costas e passa por atendimento médico.

Em um post nas redes sociais, Safadão explicou mais sobre suas dores.

“Coluna travada. Farei um bloqueio nas costas para aliviar a dor que estou sentindo. Passei o dia todo sentindo muita dor, sem conseguir fazer movimentos simples e com a respiração comprometida.”

Em outra postagem, o artista afirma que está triste e ficará em repouso.

Organização do show

A organização do festival, em nota, ressalta que todos os ingressos da data serão ressarcidos na próxima semana.

“Reforçamos que a produção do festival cumpriu todas as suas obrigações financeiras e exigências do rider do artista. No entanto, a situação é uma questão de saúde. Lamentamos profundamente e desejamos uma rápida recuperação ao Wesley Safadão. Mais detalhes serão divulgados em nossas redes sociais oficiais.”