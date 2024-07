Vovó do tráfico e comparsa são presos em Macapá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (Ficco-AP) deflagrou nesta sexta-feira (19), a operação “Infra Mare”, e de cumprimento a três mandados de busca e apreensão no bairro Marabaixo III, na zona oeste de Macapá.

De acordo com informações, após receber denúncias informando que algumas bocas de fumo estariam em atividade na região, uma delas sendo referida como “uma das mais antigas da capital”, a polícia iniciou as investigações, e conseguiu identificar que uma mulher, de 68 anos de idade, que estaria atuando em junto com um homem, de 32 anos, ambos com passagens pelo Iapen pelo crime de tráfico de drogas. Os dois estariam de volta às atividades ilícitas, traficando no bairro.

Anúncios

Caso as suspeitas se confirmem, os investigados nesta ação podem responder pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, podendo pegar até vinte e cinco anos de prisão.

A Ficco é composta pela a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Sejusp.