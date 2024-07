Viviane Araujo se recusa a falar sobre documentário de Belo: ‘Passado’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Viviane Araujo se recusou a falar sobre o convite que recebeu para participar de um documentário sobre a vida do cantor Belo, seu ex-marido. A atriz afirmou que não vê motivos para trazer de volta ao presente algo que não faz mais parte de sua realidade. “É passado”, disse ela.

Em entrevista ao Fofocalizando, no SBT, a artista não quis nem comentar sobre a proposta do pagodeiro envolvendo a aparição dela na produção do Globoplay.

“Eu não quero falar sobre isso, tá? Nada contra, mas é uma coisa que é passado na minha vida, não tem por que eu ficar falando sobre esse assunto”, rebateu ela.

No mês passado, Belo afirmou também ao Fofocalizando que abordará no documentário mais detalhes sobre a relação que teve com Viviane. “A gente tem que falar de prisão, a gente tem que falar de Viviane, de Gracyanne, de tudo o que aconteceu, isso é importante. Vamos falar desde quando tudo começou, desde quando eu era pequenininho, do primeiro instrumento”, prometeu ele.

“Todas as histórias da minha vida estarão lá, não tem chapa branca. Na minha vida não teve chapa branca”, continuou Belo. O pagodeiro e a atriz foram casados durante nove anos, e o casamento chegou ao fim em 2007.

Em abril, Radamés Furlan, ex de Viviane, afirmou que o relacionamento dos dois teve início antes mesmo de ela se separar do músico. “Me arrependo muito de ter me envolvido com uma mulher casada, que tinha compromisso com uma pessoa pública”, disse ele em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

“Eu sempre saí como o filho da p*ta da história. A Viviane sempre saiu como a coitadinha, como a vítima, mas eu não tive voz na época e preferi me calar”, completou o ex-jogador. A atriz não se manifestou sobre o assunto.