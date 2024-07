Sábado será de sol com poucas nuvens e noite amena em todo o Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A previsão do tempo para este sábado (20) no Acre é de clima seco durante o dia, com poucas nuvens e ameno durante a noite, a exemplo do que ocorreu durante a semana, e não há expectativa de chuvas.

De acordo com o Climatempo, em Rio Branco a mínima deve ficar em 20°C e a máxima em 34°C. Em Cruzeiro do Sul, a mínima vai ficar em 22°C e a máxima em 31°C.

Anúncios

Alerta para baixa umidade relativa do ar

O pesquisador do tempo Davi Friale publicou nesta sexta-feira (19) que a baixa umidade relativa do ar no Acre deve se estender e até se agravar nos próximos dias. A baixa umidade do ar pode provocar ressecamento da pele, dos olhos e das mucosas nasais, mas pode causar sintomas mais graves como irritações, sangramentos, e agravamento de crises alérgicas e respiratórias.

De acordo com Friale, a partir de terça-feira (23), a previsão é de que a umidade relativa fique entre 15% e 20%, o que caracteriza estado de alerta para a saúde.

A baixa umidade do ar pode provocar ressecamento da pele, dos olhos e das mucosas nasais, mas pode causar sintomas mais graves como irritações, sangramentos, e agravamento de crises alérgicas e respiratórias. “Nos próximos dias, incluindo este fim de semana, a umidade do ar deverá ficar, durante um longo período de dias, durante as tardes, entre 20 e 30%, principalmente no leste e no sul do estado, onde estão, entre outras, as cidades de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira. Não há a menor perspectiva de chuvas no Acre, pelo menos até o fim da próxima semana”, escreveu em seu site otempoaqui.com.br.

As recomendações para lidar com baixa umidade do ar são:

Aumentar o consumo de água;

Evitar atividades ao ar livre em horários em que o calor está mais intenso (entre 10h e 16h);

Evitar aglomerações e ambientes fechados por muito tempo;

Utilizar recipientes com água, umidificadores ou vaporizadores de ambiente;

Aplicar colírio nos olhos e soro no nariz para lubrificar essas áreas.