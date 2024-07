Polícia resgata criança de 10 anos que estava sendo mantida em cárcere privado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Civil divulgou neste sábado (20) o resgate de uma criança que estava sendo mantida em cárcere privado em Chaves, no Arquipélago do Marajó, interior do Pará.

O caso começou a ser investigado nesta sexta-feira (19) após a mãe da criança, de 10 anos, ter procurado a delegacia do município.

Segundo a responsável, o próprio pai do menor tinha ido em sua residência, situada na localidade do Rio Ganhoão, na Vila São Pedro, zona rural de Chaves, e levou a criança.

Segundo as investigações, a criança conseguiu fugir do local e pedir ajuda. O menor foi encontrado em estado de nervosismo.

O pai da criança, suspeito do crime fugiu do local em direção a mata. Equipes a Polícia continuam as buscas para localizar o homem. A criança recebeu atendimentos e foi entregue para a mãe.