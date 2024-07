Palmeiras x Cruzeiro: transmissão ao vivo e onde assistir ao jogo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (20), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão.

A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Palmeiras busca se recuperar no campeonato após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo no meio de semana. A equipe comandada por Abel Ferreira tem 33 pontos, três atrás do líder Botafogo — que joga às 18h30 contra o Internacional no Nilton Santos.

Já o Cruzeiro quer manter a boa fase na competição: são três vitórias nos últimos três jogos. A Raposa está na 6ª posição com 29 pontos. Na última rodada venceu o RB Bragantino por 2 a 1 no Independência.

O Palmeiras não contará com Estêvão, lesionado. O atacante sofreu torções no tornozelo e no joelho contra o Botafogo e será baixa nas próximas semanas.

Já o Cruzeiro tem os desfalques de Dinenno, Marlos e Rafa Silva, lesionados, e Peralta, Kaio Jorge e Walace, que aprimoram a forma física antes da estreia.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Vanderlan (Caio Paulista); Aníbal Moreno, Gabriel Menino (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Rony, Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Gabriel Veron. Técnico: Fernando Seabra.

Palmeiras x Cruzeiro – 18ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 20 de julho de 2024, às 21h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)