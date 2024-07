Palmeiras vence com polêmica, Weverton herói e não deixa o líder disparar

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 0 neste sábado (20), no Allianz Parque, em duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão.

Flaco López e Gabriel Menino fizeram os gols do Palmeiras, e Lucas Silva chegou a anotar um gol para o Cruzeiro no finalzinho do 1º tempo, mas o gol foi anulado após o VAR identificar uma falta no início da jogada que gerou o gol cruzeirense.

Com o gol anulado e Weverton fazendo boas defesas, o Palmeiras chegou aos 36 pontos, permanecendo no 2º lugar, três pontos atrás do líder Botafogo, que também venceu neste sábado.

O Cruzeiro fica com 29 pontos na 6ª posição, mas pode ser ultrapassado pelo Fortaleza ainda nesta rodada.