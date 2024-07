Nego Di tem fotos de registro policial vazadas na internet; confira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nego Di teve imagens de seu registro policial vazadas nas redes sociais. O influenciador está preso desde o último domingo (14) após ser acusado de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de eletrodomésticos por meio de uma loja virtual da qual ele era proprietário.

Nas fotos divulgadas, o ex-BBB aparece com o famoso uniforme laranja de presidiário e está com a expressão séria. Ele é investigado por vender produtos que não existiam no estoque.

De acordo com a Polícia Civil, os clientes adquiriram e pagaram pelos produtos –como televisões e aparelhos de ar-condicionado–, mas eles nunca foram entregues.

A investigação aponta que apesar de os itens não estarem disponíveis, o site do ex-BBB permitia que a venda fosse efetivada. Após muitas reclamações, Nego Di prometeu que as entregas seriam feitas, mesmo sabendo que não seria possível cumprir com a promessa.

O sócio do humorista, Anderson Boneti, também teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele foi preso na Paraíba em 25 de fevereiro de 2023, mas acabou solto dias depois.

Doação falsa ao RS

Além das acusações envolvendo sua loja virtual, Nego Di voltou ao ser alvo de polêmicas após ter seu eu sigilo bancário quebrado. Foi revelado que o ex-BBB mentiu ao dizer que havia doado R$ 1 milhão para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Na realidade, ele fez apenas um pix de R$ 100.

Na época, o comediante se vangloriou pela atitude e cobrou posicionamento de outros artistas. “Galera, gostaria de compartilhar com vocês uma decisão que a gente tomou aqui em casa hoje, minha patroa e eu. A gente conversou bastante, e eu fiz uma escolha que não foi fácil, confesso para vocês, mas a gente fez essa escolha de coração. Decidi doar R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul. Mandei R$ 1 milhão para a vaquinha do meu parceiro Badin [Colono], que já estava em R$ 50 milhões –eu sou um destes R$ 51 milhões”, declarou.

Na sexta (19), Badin, organizador da vaquinha, negou qualquer envolvimento com a situação e relatou como teria sido o contato feito por Nego Di para falar sobre o auxílio à população gaúcha.

“Durante as enchentes, ele ajudou muito na divulgação e teve um dia que ele me chamou e falou: ‘Cara, quero doar R$ 1 milhão para Vakinha’. Eu falei: ‘Maravilhoso, perfeito”. Meu deus, por que eu vou negar uma doação? Falei: ‘Cara, mete bala'”, contou.

Ele falou que a doação ia entrar em partes, ele me mandou o comprovante, eu postei e agradeci porque fiquei feliz. Galera, em alguns dias foram mais de R$ 10 milhões na vaquinha, eu não tinha como ficar acompanhando se o que ele havia falado que seria feito entrou ou não.

“O dinheiro foi administrado pelo Instituto Vakinha. As demandas chegavam até a mim, eu repassava para eles, e eles destinavam. Não tinha como eu saber se a doação dele entrou ou não”, continuou.