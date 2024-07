Gonzaga participa da entrega do Centro de Hemodinâmica e parabeniza governador

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participou na sexta-feira (19) da solenidade de entrega do Centro de Hemodinâmica Manoel Carneiro de Messias Neto, em Cruzeiro do Sul.

O Centro de Hemodinâmica vai ofertar serviços para diagnosticar e tratar doenças cardíacas como cateterismo cardíaco, angioplastia coronariana e para retirar corpo estranho do sistema cardiovascular. Com isso, a população do Juruá não precisará mais se descolar até Rio Branco para realizar os procedimentos.

Anúncios

O deputado Gonzaga parabenizou o governador Gladson Cameli, o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, e toda equipa da Sesacre pelo empenho em buscar investimentos e garantir melhorias para o sistema público de saúde no Juruá.

“Quero parabenizar o governador Gladson, o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, e toda sua equipe pelo ótimo trabalho que têm realizado em prol da saúde do Juruá. Essa conquista é mais uma conquista importante para o povo dessa região. O governo do Estado tem buscado meios para garantir um saúde pública digna aos acreanos. A Aleac tem trabalhado para ajudar o governo avançar ainda mais”, disse Gonzaga.

O governador Gladson se emocionou ao entregar o Centro de Hemodinâmica em sua terra natal.

“Meus amigos, com imensa satisfação e emoção oficializo o início da oferta de exames e procedimentos para tratar doenças do coração na minha terra. Tenho gratidão a Deus, à minha equipe e aos parceiros por este momento, pois estamos deixando aqui um investimento e uma conquista de valor imensurável para este povo”, disse o governador.