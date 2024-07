Fonte luminosa e interativa da prefeitura apresenta novo defeito e é interditada

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A fonte luminosa e interativa instalada pela Prefeitura de Rio Branco na Praça da Revolução, no centro da capital, no dia 5 de julho, apresentou problemas pela segunda vez e está passando nova manutenção neste sábado (20). Desta vez, buracos foram feitos para encontrar a origem do problema.

7 dias após a inauguração, no dia 12 de julho, a fonte apresentou problema de desnível, causando desperdício de milhares de litros de água por noite. Na manhã do dia 17, homens trabalhavam esta manutenção.

De acordo com o secretário de Infraestrutura do Município, Cid Ferreira, houve o rompimento de uma conexão do tipo joelho, no encanamento que alimenta com água os bicos da fonte. “Estamos trabalhando em caráter de urgência pra retomar ainda nesta semana que entra”, disse Ferreira.

A fonte custou à prefeitura de Rio Branco R$ 400 mil reais, sendo inaugurada no dia 5 de julho, marcando a última inauguração pública com a presença do prefeito Tião Bocalom, que é pré-candidato à reeleição, e por isso continua o mandato com restrições seguindo normas do Tribunal Superior Eleitoral – TSE.