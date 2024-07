Flamengo x Criciúma: prováveis escalações, arbitragem, onde assistir, retrospecto e palpite

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Flamengo e Criciúma se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O duelo será realizado pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. O Mais Querido busca se recuperar na competição após dois tropeços seguidos em casa, enquanto o Tigre Catarinense quer voltar a vencer e se afastar de vez do Z-4.

O Rubro-Negro não atuou no meio desta semana; o duelo com o Internacional foi adiado devido à partida do clube gaúcho na Sul-Americana. Com isso, o técnico Tite teve a semana cheia para recuperar os atletas que vinham do departamento médico e os uruguaios que voltaram da Copa América.

O Flamengo não venceu nenhum dos dois últimos jogos como mandante. A equipe vem de um empate contra o Cuiabá, por 1 a 1, e de uma derrota para o Fortaleza, por 2 a 1. A grande novidade para tentar retornar ao caminho das vitórias é o retorno do grupo de jogadores uruguaios que estavam na Copa América. Nico De La Cruz, Arrascaeta, Viña e Varela retornaram aos treinamentos com o grupo e podem ser opções para esse duelo.

Everton Cebolinha também é presença certa neste jogo em Brasília. Após se recuperar de uma lesão no quadril, que tirou o atacante dos últimos jogos, Cebolinha pode aparecer entre os titulares. Bruno Henrique não deve fazer parte do grupo que atuará contra o Criciúma; após sentir dores no confronto com o Fortaleza, o jogador foi poupado dos treinos durante a semana. Allan é desfalque por suspensão, depois de levar o terceiro cartão amarelo na última partida.

Problemas defensivos do Criciúma

O Criciúma vem de uma derrota para o Corinthians no meio de semana por 2 a 1, na Neo Química Arena. Os gols levaram o time a 24 gols sofridos em 15 jogos disputados na competição. Com isso, o Tigre vem sofrendo bastante com a defesa. Nos últimos 10 jogos, a equipe catarinense sofreu gols em 9, evidenciando um problema que o treinador precisa corrigir.

Na última terça-feira, 16 de julho, o time anunciou a rescisão de contrato de Baltasar Barcia. O jogador volta ao Independiente-ARG, clube ao qual pertence. O time ganhou uma baixa para o duelo no Mané Garrincha: Matheusinho, um dos principais jogadores, saiu sentindo dores e não viajou com a delegação para o jogo.

Por outro lado, Jhonathan volta a ser opção para Cláudio Tencati. O lateral se recuperou fisicamente e se juntou ao grupo para o duelo. O técnico não conta com outros desfalques para montar o time titular.

Retrospecto recente entre Flamengo x Criciúma

Os dois últimos jogos entre Flamengo e Criciúma não foram favoráveis para a equipe catarinense. Em 2014, o Rubro-Negro venceu o Tigre por 2 a 0 no primeiro turno, e no segundo turno, o Flamengo empatou por 1 a 1 no Maracanã.

FICHA DE JOGO

Flamengo x Criciúma

Campeonato Brasileiro Série A de 2024 – 18 rodada

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA) (CE) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA) (RN)

Onde assistir: Premiere FC

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Flamengo: Augustín Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Nicolás De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Provável escalação do Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo Fagundes, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Allano, Newton, Barreto e Fellipe Matheus; Arthur Caíke e Éder. Técnico: Cláudio Tencati.

Palpite: Flamengo 2 x 0 Criciúma

Leandro Azevedo – Setorista do Flamengo: Com a volta do quarteto uruguaio e de Everton Cebolinha, o Flamengo vem forte e lança fora toda a desconfiança de um resultado negativo. Vindo de dois jogos ruins, o Rubro-Negro tem tudo para iniciar uma boa sequência de resultados diante da equipe catarinense.