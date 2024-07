Empresário denuncia furto de lonas de outdoors em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O empresário Sérgio Basile Júnior, da Basile Publicidade, localizada no bairro Xavier Maia, em Rio Branco, revelou nesta sexta-feira, 19, que vem ocorrendo furtos de lonas em fachadas de outdoor na cidade. Segundo ele, nos últimos dias, várias lonas já foram alvo de furtos.

O publicitário relembrou que a primeira ação criminosa ocorreu no início de junho. “Aproximadamente no dia 3 de junho, eu recebi uma filmagem da CG de um roubo de uma lona de uma fachada de lá. Ficamos quietos, não desconfiamos de nada, só recebi a filmagem do rapaz pulando o muro e pegando a lona, mais nada. Quando deu 20 dias depois, um cliente meu me comunicou que a lona do outdoor dele estava rasgada. Quando eu fui ver, tinham furtado a lona de lá e a lona do lado também, que era dos outdoors no Bosque. Daí eu peguei e falei, não vou nem fazer B.O. Vou colocar mais duas novas e vamos ver o que vai dar. Daí coloquei as duas novas.”

Sérgio contou que algo parecido aconteceu com uma outra empresária. “Nessa, a menina da Ju Figueiredo, lá da Travessa Guaporé, também me mandou uma filmagem, duas fotos, desculpa, dos caras roubando a lona dela, uma lona grande. Ela me mandou uma mensagem, ligou até chorando.”

Sem saber o que fazer, ele registrou boletim de ocorrência para que as autoridades investiguem o caso. “Daí eu falei, quer saber? Não vai ter jeito não, vou ter que fazer o B.O. Daí ontem eu fui fazer o B.O. porque também roubaram uma da IP, lá em frente ao atacadão. Então fui fazer o B.O. porque a gente quer saber, quer que faça uma investigação, porque isso vai atrapalhar o ramo da comunicação visual aqui.”

Ao fim da reclamação, o empresário disse que a classe está amargando prejuízos financeiros. “E eu, falando pela classe da comunicação visual e pela classe dos outdoors, vai trazer muito transtorno para nós, porque só eu aqui sou nove funcionários, mas tem empresa que tem doze, quinze funcionários. Nós dependemos desses trabalhos da comunicação visual, das fachadas, dos outdoors, da propaganda atrás dos ônibus. E querendo ou não, uma lona dessa custa hoje, de R$ 1.500 a R$ 1.600. O prejuízo que estamos tomando, mais ou menos, é o preço da lona, ainda que seja o preço barato, porque se fosse o preço que o pessoal vende mesmo, seria R$ 2.000 uma lona dessa”, encerrou.