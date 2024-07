Delegado é afastado por omissão em casos de violência doméstica

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O delegado titular de Rorainópolis, Sul de Roraima, Cid Guimarães da Silva, foi afastado da função sob suspeita dos crimes de prevaricação, omissão na comunicação de crimes graves e condutas ilícitas reincidentes. Entre as suspeitas, está a omissão nos casos de violência doméstica.

A Vara Criminal de Rorainópolis acolheu o pedido do Ministério Público de Roraima. Os crimes de prevaricação foram cometidos pelo delegado entre os anos de 2022 e 2023, de acordo com a Ação Cautelar proposta pelos Promotores de Justiça da Promotoria de Rorainópolis, Renata Borici Nardi e André Bagatin.

A defesa do delegado informou que está confortável com a ideia de que a justiça será feita em Roraima ou nos tribunais superiores. Disse ainda que deve denunciar o caso ao Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça devido aos “erros nessa persecução”.

Segundo a denúncia, o delegado usava método ilícito para se recusar a dar continuidade às investigações de crimes, descumprindo sua função e, ainda, constrangia e incentivava as vítimas a não procurarem mais a delegacia de polícia, de acordo com a investigação do MP.

As omissões não se restringem aos delitos de violência doméstica e atingem, inclusive, casos de extrema gravidade, como crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes.