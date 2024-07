Coronel Ulysses libera R$ 800 mil para ações em favor das mulheres do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Garantir mais dignidade e ampliar o combate aos crimes contra as mulheres do Acre. Foi com essa finalidade que o deputado Coronel Ulysses (União–AC) destinou emenda de R$ 800 mil, cujo valor já foi pago, para a Secretaria da Mulher do Acre. O recurso é destinado à aquisição de um ônibus e outras ações da pasta para assegurar melhor amparo às mulheres, principalmente àquelas vítimas de violência doméstica e familiar.

O pagamento dos recursos foi comunicado pessoalmente por Ulysses à secretária da Mulher do Acre, delegada Márdhia El-Shawwa, que, na oportunidade, afirmou ter sido “a emenda de maior valor que nós já recebemos”. “[Coronel] Ulysses é um grande aliado; tem se preocupado com as causas envolvendo nossas mulheres”, disse Márdhia, acrescentando que o valor pago da emenda de Ulysses é de vital importância para o incremento das ações da Secretaria da Mulher em todos os municípios.

Com os recursos, segundo Márdhia, além de adquirir o nosso ônibus, a Secretaria Mulher poderá desenvolver outras ações de amparo às mulheres em todos os 22 municípios acreanos. “O senhor [deputado Coronel Ulysses] está de parabéns porque decidiu investir em mulheres, por estar ajudando a combater o feminicídio e outras violências praticadas contra nossas mulheres”, ressaltou Márdhia, lembrando que, além da emenda que já foi paga, Ulysses assumiu também o compromisso de atender outras demandas da pasta destinadas ao amparo das mulheres do Acre.

Ulysses enfatiza que os recursos são escassos, “mas, lá em Brasília, o nosso mandato está empenhando em buscar meios para contribuir com a melhoria de vida dos acreanos, nas mais diversas áreas”.

Ulysses repassou ano passado R$ 95,1 milhões ao Acre

No ano passado, Ulysses destinou mais de R$ 95,1 milhões para investimentos e ações em segurança pública, saúde, educação e infraestrutura, por exemplo. No primeiro semestre deste ano, Ulysses já repassou R$ 18, 9 de emendas individuais [de transferência especial] para ações em diversos órgãos públicos do Acre. Do montante, R$ 10,8 milhões já foram pagos. São R$ 7,9 milhões para investimento e R$ 2,8 para custeio.

Os recursos liberados [por meio de emendas individuais de Ulysses] serão aplicados na segurança pública, infraestrutura, assistência social de pessoas carentes, aquisição de equipamentos, esportes, educação, melhoria da qualidade da água distribuída à população, instalação de laboratório de combate a crimes cibernéticos, compra de ônibus e outros veículos e capacitação de profissionais da administração pública estadual.