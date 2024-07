Botafogo x Internacional: onde assistir ao vivo, horário, palpites e prováveis escalações

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O líder Botafogo, que venceu o Palmeiras na última partida, vai novamente jogar diante de sua torcida no Campeonato Brasileiro. Pela 18ª rodada, o Fogão vai receber o Internacional, no Nilton Santos, às 18h30 (de Brasília) deste sábado (20).

O Glorioso está com moral. Em 17 jogos, são 11 vitórias, três empates e três derrotas, que somam 36 pontos. O time acumula quatro triunfos consecutivos, o último deles sobre o vice-líder Palmeiras, e não perde há seis jogos.

O Inter vive um momento diferente. A partida marcará a estreia do técnico Roger Machado, que foi anunciado na quinta-feira (18) e assinou contrato até dezembro de 2025. O novo comandante assumiu o posto deixado pelo argentino Eduardo Coudet, demitido na última semana.

O Colorado tem 19 pontos em 13 partidas, portanto com quatro jogos atrasados por conta do calendário afetado pela tragédia causada após as enchentes no Rio Grande do Sul. São cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A equipe gaúcha vem de eliminação para o Juventude na Copa do Brasil e perdeu o duelo de ida contra o Rosario Central, da Argentina, pelo playoff da CONMEBOL Sul-Americana.

Onde assistir a Botafogo x Internacional?

A partida entre Botafogo e Internacional, pela 18ª rodada do Brasileirão, será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações de Botafogo x Internacional:

O Botafogo vai poder repetir a escalação titular que venceu o Palmeiras na última rodada. Nenhum pendurado recebeu cartão contra o Verdão.

O técnico Artur Jorge deve mandar a campo: John; Damián Suárez, Bastos, Alexander Barboza e Marçal; Marlon Freitas, Gregore, Luiz Henrique e Savarino; Tiquinho Soares e Júnior Santos.

O Internacional não vai poder contar com Alan Patrick, que está suspenso. Além disso, a equipe tem muitos problemas com lesão: Thiago Maia, Fernando, Enner Valencia, Vitão e Aránguiz.

O técnico Roger Machado deve escalar: Rochet; Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Renê; Rômulo, Bruno Henrique, Bruno Gomes, Hyoran e Wesley; Borré.

Arbitragem de Botafogo x Internacional:

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira

