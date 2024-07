Botafogo vence Inter e garante liderança do Brasileirão por mais uma rodada

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Botafogo venceu o Internacional neste sábado (20) por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que ficou marcado pela estreia do técnico Roger Machado no comando da equipe gaúcha.

O gol da partida foi marcado por Luiz Henrique, aos 37 minutos do primeiro tempo, que deu a vantagem no jogo e a vitória para o time alvinegro.

Com o resultado, o Botafogo garantiu a liderança por mais uma rodada, chegando assim aos 39 pontos na competição, enquanto o Internacional, por sua vez, se manteve com 19 pontos ganhos, na 13ª posição. O Colorado, entretanto, tem três jogos a menos em relação aos adversários.

Na próxima rodada, o Botafogo pega a ponte aérea para enfrentar o São Paulo, na próxima quarta-feira (24), às 19h30 (horário de Brasília), no Morumbis, enquanto o Internacional terá seu jogo na competição adiado, porque na próxima terça-feira (23), às 21h30, enfrenta o Rosario Central (ARG), pela fase de playoffs da Copa Sul-Americana, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Como foi o jogo

Nos primeiros minutos, o time comandado por Artur Jorge já tinha a posse de bola e colocou a equipe de Roger Machado entre as cordas. Mesmo assim, aos poucos, a equipe colorada tentava conseguir espaços para contra-ataques, ainda que sem eficiência em um primeiro momento.

O Colorado tentava através de chutes de longa distância e na bola longa, enquanto o Fogão procurava não deixar o time adversário respirar na primeira etapa, o que acabou por surtir efeito com uma boa criação de chances, e com o gol marcado por Luiz Henrique, que colocou o time na frente do marcador. Mesmo assim, os gaúchos não conseguiam ameaçar com efetividade o gol adversário na etapa inicial.

Na segunda etapa, a partida começou a ficar mais pegada, com mais faltas, e aos poucos, o Inter tentava chegar ao gol adversário. Os planos alvinegros de contra-ataques mudaram após Júnior Santos sentir lesão no tornozelo. A saída fez o Glorioso se arriscar menos em jogadas de velocidade, e aos poucos, o Colorado passou a ter mais posse de bola.

Com a queda de ritmo, o desempenho das duas equipes na etapa complementar acabou por cair, a ponto de acontecerem poucas oportunidades registradas, enquanto o time carioca controlava o jogo, não produzia grandes oportunidades, e mesmo sem ameaçar o goleiro adversário, garantiu sua vitória.