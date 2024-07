Blogueiro é acusado de calúnia em rede social e caso vai parar na polícia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na pequena cidade de Assis Brasil, na fronteira do Acre com Peru e Bolívia, um suposto caso de calúnia e difamação por meio de um grupo de rede social ganhou grande repercussão e foi parar na mesa do delegado Luccas Viana Santos.

Conforme boletim de ocorrência policial registrado pela atendente Analice Barbosa Nogueira, o servidor público Gessé Alexandre de Castro, que também atuaria como blogueiro na cidade, é responsável por uma publicação em um grupo do WhatsApp em que ela é atacada.

Anúncios

Ao ac24horas, Analice afirmou que foi agredida de maneira muito dura com afirmações caluniosas, algumas delas relacionadas à sua vida pessoal. Na publicação que enviou ao jornal, ela é chamada de “imunda”, “preguiçosa” e “nojenta”, além de outros adjetivos nada elogiosos.

Ela conta que a postagem com as agressões foi feita a partir de um número de telefone em que aparecia o perfil de uma pessoa que negou, posteriormente, não ter conhecimento do que estava acontecendo, ou seja, o perfil era falso.

A atendente acrescentou que apenas depois que levou o caso ao conhecimento da polícia a investigação descobriu que o chip de onde partiu a postagem está registrado em nome de Gessé, que também é o criador do grupo em questão, o “Bela Vista 24 Horas”.

Analice explicou ainda que as possíveis razões para o ataque foram críticas que ela fez no mesmo grupo onde foi agredida com relação ao serviço de saúde em Assis Brasil, onde o servidor atua. Ela diz que nos comentários que fez não citou nomes.

A reportagem entrou em contato com Gessé por meio de mensagem do WhatsApp no número de telefone que foi informado como dele. Entretanto, o servidor afirmou que não estava disposto a se pronunciar sobre o assunto. O espaço segue à disposição para que ele dê sua versão para os fatos narrados pela atendente.

VEJA O VÍDEO: