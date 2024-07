Balsa outra vez

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Muitos que pegaram balsa na eleição dos conselhos tutelares agora se aventuram em uma candidatura a vereador. Sem pressa, Manacapuru é logo ali…

As pesquisas…

Após as convenções devem sair as primeiras pesquisas após a definição dos nomes que concorreram à eleição em Rio Branco. A hora é de estratégias.

Mapa da miséria

Com pelo menos seis nomes que passaram pela Secretaria de Ação Social do Estado, não há, em curso nenhum projeto que Gladson Cameli possa chamar de “seu” para minimizar o sofrimento de milhares de famílias. Gestão social foi usada para apadrinhamento político, acomoda hoje o grupo da vice Mailza.

O “véi” da aveia

Bocalom repete a gafe de outros que usaram a imagem da aveia Quaker como se marca de fermento ou massa de bolo e fosse para chancelar a expressão “quanto mais bate mais cresce”. O marketing de Bocalom parece amador.

Frankenstein

“Isso é coisa do Frank”. É o que dizem corredores sobre qualquer coisa, frase, adversário ou contratado na pré-campanha. “Qual Frank? O Lima?” “Não, o Stein”.

Arraial Cultural do governo precisa de mais espaço. É um pisando no outro.

Cabo eleitoral

É inegável o esforço concentrado do governador Gladson Cameli, PP, para virar o jogo em Cruzeiro do Sul, onde o seu pré-candidato a prefeito aparece em situação inferior à filha de Vagner Sales. Toda semana ele faz ações de governo na segunda maior cidade do Acre.

Cabo eleitoral II

Falta de sorte de Bocalom, que é candidato em Rio Branco.

… Alguém, por um acaso, viu o querido Juvenal? E onde está Juvenal? Sei lá…