Amazonas alinha com Portugal inovações e boas práticas de tratamento de resíduos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Governo do Amazonas e autoridades ambientais de Portugal fortaleceram interlocução em torno de boas práticas de saneamento básico e tratamento de resíduos. Nesta sexta-feira (19/07), o vice-governador Tadeu de Souza moderou os debates sobre o tema no Seminário de Políticas Públicas em Gestão de Resíduos Urbanos, realizado no Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), zona centro-sul de Manaus.

O evento apoiado pelo Governo do Estado discutiu, durante dois dias, soluções na gestão de resíduos, diante do novo Marco Legal do Saneamento, além de estimular o debate sobre o encerramento e a remediação ambiental de lixões.

A troca de experiências com Portugal, que conseguiu eliminar os lixões e mudar a gestão de resíduos sólidos, colabora para que novas políticas públicas sejam adotadas com base na realidade do Amazonas. Hoje, Portugal é referência no tratamento de resíduos sólidos.

Anúncios

O presidente da Empresa Portuguesa de Águas Livres (Epal) e ex-secretário estadual do Ambiente e da Transição Energética de Portugal, Carlos Martins, foi um dos palestrantes do encontro. Para ele, a gestão de resíduos sólidos eficaz só será possível com a conscientização das pessoas.

O seminário foi organizado pela Lavoro Solutions, empresa de consultoria corporativa e ambiental com foco em estudos, eventos, planos e projetos na área de saneamento e gestão de resíduos.