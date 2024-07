Zezinho Barbary garante R$ 1 milhão para obras no Igarapé Preto

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado Zezinho Barbary (PP) anunciou nesta sexta-feira, 19, a liberação de R$ 1 milhão proveniente de emenda impositiva de sua autoria, no Ministério da Economia, para obras no balneário Igarapé Preto, conforme compromisso assumido com a administração municipal.

A ordem de serviço foi dada recentemente pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul para dar início à construção de onze quiosques padronizados, que irão oferecer melhores acomodações aos empreendedores que trabalham no local. Os novos espaços serão construídos mais próximos ao Igarapé Preto para melhorar as vendas e facilitar o acesso aos banhistas.

Pelo projeto, também será construído um deck para a ampliação da área de alimentação e também uma concha acústica para shows, além de melhorias no estacionamento.

O Igarapé Preto é o principal ponto turístico de Cruzeiro do Sul e atrai grande número de turistas do Acre, de outros estados brasileiros e até do exterior. Por essa razão, sempre mereceu por parte do mandato do deputado cruzeirense Zezinho Barbary uma atenção especial.

“Trata-se de um local bastante frequentado. É um ponto de encontro e lazer de moradores e turistas. Essa é mais uma etapa de revitalização do espaço que, ao ser concluído, atrairá ainda mais visitantes ao balneário” — disse o deputado.