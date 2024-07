Vídeo: cantora faz “carreata do divórcio” e comemora separação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A cantora Lilian Oliver fez uma carreata pelas ruas de Divinópolis, em Minas Gerais, e aproveitou para fazer uma comemoração para lá de animada. Entretanto, o que chamou a atenção das redes sociais foi o motivo: seu divórcio.

Em um carro, a artista aproveitou para colar uma placa com a palavra “divorciei”, além de fazer muito barulho com buzinas e latinhas, que foram amarradas no veículo.

Anúncios

“Às vezes é preciso pegar um limão e fazer uma limonada! Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus! Nada como o amor verdadeiro! Nesses meses ganhei uma grande amiga! Sororidade”, declarou.

Na sequência, a cantora contou o que teve um ensinamento com o divórcio. “Junto com esse divórcio enterro essa história e sigo daqui para frente com uma lição de vida, nem tudo que reluz é ouro! Existem muitos lobos por aí com pele de cordeiro, usando o nome de Deus em vão”, relatou.

Ela ainda deu detalhes sobre o divórcio. “Traindo, maltratando, humilhando e agressões verbais sem que ninguém veja! Não tenho raiva e como sou pisciana, em breve até esquecerei! (Perdoado já foi) Mas a lição não, essa jamais irei esquecer”, completou.

Por fim, ela deixou uma mensagem aos seus seguidores. “E se posso aconselhar a quem vive situações parecidas, gravem áudios, juntem provas e principalmente inflem o ego da pessoa, se programe, peça ajuda! Chore, demonstre fraqueza (alimente e aí termine! Porque você precisará de provas que não é a louca! Tenham inteligência emocional. Vai doer? Vai! Mas não há mal que perdure para sempre. Amor próprio em primeiro lugar! Não deixe um narcisista te descartar… descarte primeiro”, encerrou.