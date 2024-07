Stefani Bays se enfurece e agride participante no ‘De Férias com o Ex’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A MTV Brasil divulgou um trecho da briga protagonizada por Stefani Bays no confinamento do De Férias com o Ex. Nas imagens que antecedem a agressão e quebradeira feita pela ex-Fazenda, e sua respectiva expulsão, a influenciadora se mostra enciumada com a interação entre Vini Büttel e outra participante do reality show de pegação.

“Só eu que erro, né? Feião é só eu que faço, né? Você é perfeito, você não faz feião. Não faz um caralho, só eu que te respeito nessa porra”, dramatizou Stefani Bays, que posteriormente, arremessou um copo de bebida em direção a Vini Büttel, mas acabou pegando em outra participante. “Vinicius vai pra casa do caralho”, esbravejou a famosa.

“Quando o ciúmes vem, o coração dispara, a mão começa a apertar, já vem um negócio na garganta”, justificou Stefani em depoimento à produção. A baixaria, no entanto, não parou por aí. Isso porque, o casal terá outra briga acalorada, a qual a influenciadora agredirá Vini Büttel com tapas e chutes, além de quebrar o cenário da atração. O episódio ainda irá ao ar.

Nas redes sociais, internautas repercutiram sobre a postura descontrolada de Stefani Bays. “A Stefani faz muita bobagem, mas aí faltou sinceridade da parte do Vini, desde o início eles conversaram e inclusive ela pediu pra eles continuarem só na amizade justamente pra não dá merda”, pontuou uma internauta. “Pra mim o Vini não mudou, ele só tá se fazendo porque viu que ser ele só deu bosta. Stefany pelo menos sempre foi assim e não finge pra ninguém”, comentou outra.