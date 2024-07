Record passa a perna no SBT e anuncia exibição de Eu, a Patroa e as Crianças

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A programação da Record sofrerá uma reestruturação a partir de agosto. Além de novos quadros no Domingo Espetacular e no Hoje em Dia, a emissora lançará programas, séries e novelas. Eu, a Patroa e as Crianças (2001-2005), sitcom exibida no SBT no início dos anos 2000, ocupará um espaço na grade. A emissora de Silvio Santos pretendia voltar a exibir a comédia familiar e chegou a iniciar as negociações, mas a concorrente foi mais rápida.

Uma chamada especial anunciou a exibição da série junto com a confirmação de um pacotão de mudanças na emissora. O programa de Rachel Sheherazade aos domingos, por exemplo, obteve um destaque só para ele.

Anúncios

“Vamos estar juntinhos nas tardes de domingo, com reportagens especiais e muitos quadros. Tudo isso ao vivo. É diversão, emoção e informação para você”, explicou a jornalista, que ficará fora do ar menos de um mês -ela esteve no comando de A Grande Conquista, reality de convivência da emissora, até esta quinta (18).

A Record tem pressa na estreia da nova atração também para bater de frente com o SBT. A ideia é aproveitar a saída de Eliana da emissora de Silvio Santos para tentar angariar mais público aos domingos. Não à toa, o programa de Sheherazade será exibido entre 12h e 14h15, a mesma faixa ocupada pelo Domingo Legal –que, na avaliação da diretoria da Record, estaria enfraquecido devido à longa duração.

Também aos domingos, a emissora de Edir Macedo colocará no ar o Acerte ou Caia!, game show chefiado por Tom Cavalcante. A ideia é entregar a audiência em alta para o Hora do Faro, atual calcanhar de Aquiles da emissora.

O Domingo Espetacular, o único que compete nos números da Kantar Ibope com os programas do SBT, contará com novas temporadas do Fotógrafo de Baleias, do Catfish e do Desafio da Pesada. O Hoje em Dia, por sua vez, terá temporadas de E Se Fosse Você?, Duelo Fashion e Batalha das Receitas.

Após o final de A Rainha da Pérsia na semana que vem, a emissora colocará no ar Força de Mulher, uma novela turca. Na faixa logo após a novela, três dias da semana contam com estreias: uma nova temporada de Repórter Record – Investigação, às segundas; de Patrulha das Fronteiras, às quartas; e Acumuladores, às quintas.