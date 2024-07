Quem é Mahra Al Maktoum, princesa de Dubai que se divorciou pelo Instagram?

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nessa semana, a xeica Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, da realeza de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, movimentou as redes sociais ao anunciar o fim de seu casamento com o milionário Mana Al Maktoum. O comunicado foi feito não somente aos seguidores da princesa, mas também ao próprio marido, que é seu primo.

O casal havia subido ao altar em cerimônia luxuosa em 2023, e teve o primeiro filho há pouco mais de dois meses, segundo a “BBC”. O motivo do fim do casamento seriam as constantes traições de Mana.

Mahra surpreendeu seguidores, inclusive, ao fazer referência ao “talaq”, uma prática banida de diversos países islâmicos que permite que os maridos se divorciem de suas esposas apenas dizendo “eu me divorcio de você” três vezes.

“Querido marido, como você está ocupado com outras companhias, declaro nosso divórcio. Eu me divorcio de você, eu me divorcio de você, e eu me divorcio de você. Cuide-se. Sua ex-esposa”, escreveu Al Maktoum, no post feito em seu Instagram.

Quem é Mahra Al Maktoum?

Mahra tem 30 anos e é uma dos 26 filhos do emir de Dubai, o xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que também é primeiro-ministro e ministro da defesa dos Emirados Árabes Unidos. Sua mãe é a grega Zoe Grigorakos.

Em 2023, a princesa se formou em Relações Internacionais em Londres e compartilhou registros da cerimônia de formatura em seu Instagram. Ela também se casou com o ex-marido e deu à luz sua primeira filha.

Nas redes sociais, Mahra compartilha seu amor por cavalos e suas inúmeras participações em eventos beneficentes e comemorações da alta sociedade de Dubai.