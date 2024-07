Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 19, o extrato de contrato do financiamento da prefeitura com o Banco do Brasil no valor de R$ 140 milhões.

Os recursos serão usados no Programa Asfalta Rio Branco. No último dia 1º de julho, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, autorizou a concessão do empréstimo de R$ 140 milhões.

Conforme a publicação, o valor será pago em 1 (uma) parcela, até de dezembro deste ano.

Veja abaixo a publicação do extrato: