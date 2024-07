PSD desbanca PL e indica João Tota Filho para vice de Jéssica Sales

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Tida como certa pelo PL do senador Márcio Bittar, a candidatura do médico Rondney Brito, como vice de Jéssica Sales (MDB), não se confirmou. Nos próximos dias, será anunciado oficialmente o advogado João Tota Filho, que é do PSD e diretamente ligado ao senador Sérgio Petecão, como vice de Jéssica na disputa pela prefeitura de Cruzeiro do Sul.

João Tota tem estado em muitas agendas com Jéssica Sales. O acordo político foi feito pelo pai de Jéssica, o ex-prefeito Vagner Sales e o senador Sérgio Petecão, selando a indicação do João Tota. Ele é filho de Maria das Vitórias, primeira suplente de Petecão no Senado. É filho do ex-prefeito nomeado de Cruzeiro do Sul e ex-deputado federal, João Tota e sobrinho do ex-prefeito de Mâncio Lima, Luís Helosmam e da atual vice-prefeita Angela Valente.