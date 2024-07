Paulo Betti culpa etarismo por falta de convites para a TV: ‘Os papéis diminuem’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Aos 71 anos de idade e com mais de 50 de carreira, Paulo Betti lamentou receber menos convites para papéis na televisão conforme a idade avança.

“Sem dúvida nenhuma eles diminuem. Para você ter uma ideia, desde que fiz ‘Amor Perfeito’ (2023) não tive mais nenhum convite”, lamentou o artista, referindo-se à trama das 18h da Globo, em entrevista ao jornal “O Globo”.

Betti, que encerrou contrato com a Globo em 2023, também reiterou que não foi sinalizado por nenhuma sondagem. “Ao mesmo tempo, fiz dois filmes. Os papéis diminuem, a procura pelo seu trabalho diminui, sim”, completou.

Embora não recuse trabalho, o ator pontuou do que não é tudo que gosta de fazer em nome da arte:

“Se não estiver a fim, digo não. Por exemplo, não gosto da ideia de fazer algo com arma na mão”.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de migrar para plataformas de streaming, o veterano disse que quer experimentar. “Agora mesmo temos uma série como ‘Pedaço de Mim’, do Maurício Farias e com a Juliana Paes, que é incrível. Tem muita coisa boa no streaming. Eu sou ator, o que tiver de trabalho que me pague e que eu possa fazer coisas legais, eu aceito, claro”, concluiu.

Paulo Betti participou de grandes produções da TV aberta ao longo da carreira, incluindo “Vereda Tropical” (1984), “Carmem” (1987), “Tieta” (1989), “Mulheres de Areia” (1993), “A Próxima Vítima” (1995) e “A Indomada” (1997), “Império” (2014), “Além da Ilusão” (2022), entre outras.