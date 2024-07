Nadja Haddad mostra pé do filho internado na UTI; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nadja Haddad compartilhou com seus seguidores do Instagram mais uma evolução do filho recém-nascido, José, de 2 meses, fruto de seu relacionamento com Danilo Joan. Na quinta-feira, 18, a apresentadora do SBT publicou uma foto do pezinho do bebê usando um chinelo.

“Titios, já estou um mocinho”, escreveu ela ao mostrar que conseguia colocar um calçado no pé do menino. Nadja não costuma publicar fotos mostrando o filho, que nasceu prematuro, mas vem celebrando a evolução do bebê nos últimos tempos. José segue internado na UTI neonatal.

Anúncios

Nesta semana, a comunicadora contou que conseguiu tentar amamentar o filho pela primeira vez. “Vivi um momento que foi o mais feliz dos últimos tempos. Entre tantos momentos felizes, esse foi o mais emocionante para mim, pela primeira vez o José veio para minha mama. Pela primeira vez, tentei amamentar, foi um dia de estímulo. Chorei de soluçar, chorava, orava, rua, foi a melhor sensação da minha vida”, disse.

Nadja deu à luz gêmeos no dia 29 de abril, mas Antônio não sobreviveu. Já José tem apresentado avanços significativos no quadro de saúde. Na última semana, a apresentadora contou que o filho foi extubado e que ela pode ouvi-lo chorar pela primeira vez.