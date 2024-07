Léo Lins fará show de stand-up no Acre no dia 15 de agosto

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O humorista Léo Lins se apresentará no Acre com o show solo de stand-up comedy intitulado “Peste Branca”. A apresentação está marcada para o dia 15 de agosto, às 21h, no Gran Reserva, localizado na região do Segundo Distrito da capital.

Os ingressos já estão disponíveis em diferentes modalidades: meia entrada por R$ 80,00, ingresso solidário (com a doação de 1 kg de alimento) por R$ 100,00 e ingresso inteira na plateia por R$ 160,00. Para adquirir os ingressos, basta acessar o site ShopIngressos.

Léo Lins é ex-integrante do grupo “Comédia em Pé”, pioneiro no stand-up comedy no Brasil, e também autor do primeiro livro do gênero no país, intitulado “Notas de um Comediante Stand-up”. Além disso, ele já participou de programas de TV e rádio, e foi redator do programa “Legendários” da Rede Record.