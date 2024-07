Kate Hudson diz que sentia fedor de Matthew McConaughey a distância

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Kate Hudson revelou que conseguia sentir o cheio do ator Matthew McConaughey a uma distância significativa quando os dois contracenaram em Um Amor de Tesouro. A revelação foi feita durante uma participação no Watch What Happens Live With Andy Cohen.

“Aquela lenda urbana de que você forçou Matthew McConaughey a usar desodorante durante as filmagens de Um Amor de Tesouro é verdadeira?”, questionou o apresentador do talk show, Andy Cohen.

Ela revelou então que isso não aconteceu e deu mais explicações para o motivo disso. “Ele não usa desodorante. A propósito, eu também não”, contou Kate na entrevista.

Ela disse ainda que os dois ficavam muito próximos em algumas cenas e que o colega, com quem também contracenou em Como Perder um Homem em 10 Dias, tinha um odor forte. Segundo o relato da atriz, ela sentia o cheiro “a uma milha de distância”.