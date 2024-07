Idosos são alertados sobre golpes de estelionato em Manoel Urbano

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Idosos que moram em Manoel Urbano (AC) receberam uma palestra da polícia civil nesta sexta-feira, 19 sobre os perigos do estelionato. O evento foi conduzido pela delegada Jade Dene e teve como objetivo conscientizar os participantes sobre as fraudes cometidas por pessoas que se passam por funcionários de bancos para realizar empréstimos e os golpes utilizando mensagens via celular que pedem dinheiro.

A palestra foi direcionada aos idosos do serviço de convivência do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A delegada abordou as principais táticas usadas pelos criminosos e forneceu dicas práticas de como se proteger contra esses golpes.

“Os golpistas se aproveitam da vulnerabilidade dos idosos, que muitas vezes confiam nas pessoas e acabam caindo em armadilhas financeiras. A importância de nunca compartilhar informações pessoais ou financeiras por telefone ou aplicativos de mensagens sem verificar a autenticidade do solicitante”, destacou a delegada.

A ação faz parte da “Operação Virtude”, que visa combater crimes de estelionato e proteger as pessoas mais vulneráveis da sociedade. A operação inclui não apenas palestras educativas, mas também investigações de criminosos envolvidos em fraudes financeiras.

Os idosos presentes agradeceram a orientação recebida e expressaram a importância de estarem informados para evitar cair nesses tipos de golpes. “É muito bom saber que a polícia está preocupada com a gente e nos orienta para não sermos enganados”, disse Maria das Chagas, uma das participantes do evento.

A Polícia Civil de Manoel Urbano continuará com ações educativas e de combate ao estelionato, reforçando o compromisso de proteger a população contra crimes financeiros.

Fonte: ASCOM/PCAC