Hugh Jackman mostra filtro de barro e pano de prato que ganhou no Brasil

O ator Hugh Jackman movimentou as redes sociais nos últimos dias mostrando os resultados de sua viagem ao Brasil. Ao lado de Ryan Reynolds, o ator americano esteve no país para a divulgação de “Deadpool & Wolverine”, e foi presenteado com itens autenticamente brasileiros.

Além de um filtro de barro, o intérprete de Wolverine, nos filmes da Marvel, também ganhou um pano de prato bordado com os rostos dos personagens do filme e os dizeres “melhores amigos”. Os presentes foram compartilhados nos stories do Instagram do astro.

