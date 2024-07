Graciele dá detalhes de chá-revelação e expõe possíveis nomes para filho

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Graciele Lacerda, 43, pretende celebrar no fim de agosto o chá-revelação do filho que espera com Zezé di Camargo, 61.

O que aconteceu

A jornalista admitiu que inicialmente planejava chamar apenas familiares, mas depois decidiu estender o convite a amigos íntimos. “É um momento de confraternização com todo mundo, essa brincadeira de adivinhar o que vai ser, o que não vai ser. E também vai ser uma parte de comemoração, onde eu vou reunir a família e alguns amigos mais íntimos. Será um evento mais íntimo”, contou ela à revista Quem.

Se for menina, a criança se chamará Clara. Graciele também simpatizava com ‘Alice’, mas Zezé não aprovou essa opção. “Desde criança eu sempre gostei de Clara, eu sempre falava que teria duas meninas, e elas iam ser chamadas de Clara e Alice.”

Já se for menino, caberá ao pai coruja escolher a graça do pequeno. “Se for um menino, eu não tenho [nenhum] nome de menino [pensado]. Nenhum que eu possa falar assim: ‘Nossa, eu gosto desse nome.’ Então eu deixei a parte do nome do menino para o Zezé. Se for menino, ele vai escolher, e se for menina, vai ser Clara.”