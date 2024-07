Fiocruz prevê aumento de 75% nas doenças respiratórias em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O novo Boletim InfoGripe, divulgado pela Fiocruz no final desta semana, sinaliza manutenção da diminuição no país do número de novas hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). No entanto, algumas capitais, como Rio Branco, ainda apresentam aumento no número de hospitalizações por vírus respiratórios.

“Segundo a atualização, seis unidades da Federação apresentam crescimento de casos de SRAG na tendência de longo prazo: Amapá, Espirito Santo, Minas Gerais, Pará, Roraima e São Paulo. Entre as capitais, dez têm sinal de crescimento de casos de SRAG: Belém, Boa Vista, Cuiabá, Macapá, Maceió, Porto Velho, Rio Branco, São Paulo, Teresina e Vitória”, diz o InfoGripe.

O mapa produzido pela Fiocruz indica que a probabilidade de crescimento dessas doenças na capital do Acre é de 75% no curto prazo, em algumas semanas. No longo prazo, a chance sobe para 95%.

Segundo o boletim, nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 21.5% de influenza A, 1.0% de influenza B, 38.8% de vírus sincicial respiratório e 8.7% de Sars-CoV-2 (Covid-19). Entre os óbitos, a prevalência entre os casos positivos foi de 40.7% para influenza A, 1.1% para influenza B, 17.9% para vírus sincicial respiratório e 26.2% para Sars-CoV-2 (Covid-19).