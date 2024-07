Cruzeiro do Sul vira canteiro de obras na gestão de Zequinha

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O município de Cruzeiro do Sul está um verdadeiro canteiro de obras. A gestão do prefeito Zequinha Lima está construindo escola, mercado e outros espaços e está asfaltando ruas em diversos bairros, além da abertura e melhoramento de ramais.

O asfaltamento é feito nos bairros Telegráfo, Do Divisor, Miritizal, Canela Fina, Formoso, Santa Teresinha, Boca da Alemanha e travessas da AC-405. A meta é alcançar 10 quilômetros de asfalto nas localidades. Grandes serviços de drenagem são feitos nos bairros Miritizal e na rua Getúlio Vargas, no Remanso, como preparação para o asfaltamento.

“Primeiro estamos fazendo a drenagem e rede de água, depois fazer a preparação para o asfalto”, conta o secretário de Obras do município, Josinaldo Batista.

Zequinha vai entregar em breve o Mercado do bairro do Remanso, em frente ao Centro de Iniciação ao Esporte (CIE). Outra obra em andamento em Cruzeiro do Sul é a da segunda rotatória da Avenida 25 de Agosto. O equipamento é feito na frente do Complexo Esportivo.

“As máquinas já estão a todo vapor e, em breve, vamos entregar para a sociedade de Cruzeiro do Sul mais uma rotatória, que vai garantir a fluidez no trânsito e segurança para motoristas e pedestres”, citou Zequinha Lima, lembrando que ao assumir a prefeitura de Cruzeiro do Sul, encontrou seis obras inacabadas e paradas. “Vamos realizando nossas obras e resolvendo pendências deixadas por ex-gestores”, contou.

Na zona rural, as máquinas também atuam nos ramais do Escondido, Tapiri e outros. Nesta sexta-feira, 19, a gestão do prefeito Zequinha Lima inaugurou a Escola Francisco Maciel Cardoso, no Ramal Boa Hora, na BR-364.

Obras entregues

Este mês de julho foi de muitas inaugurações em Cruzeiro do Sul. No dia 4, Zequinha Lima entregou para a população do bairro Miritizal, a creche da localidade, cuja obra ficou abandonada por 8 anos. A creche atenderá 272 crianças, de 0 a 5 anos, em dois turnos. O investimento da prefeitura foi de R$ 1.4 milhão, totalizando R$ 2,7 milhões.

No dia 5, em parceria com Diocese e o Governo do Estado, a prefeitura de Cruzeiro do Sul inaugurou Casa de Apoio do Juruá, que atende 40 pessoas que fazem tratamento de saúde no município no bairro Telégrafo. Zequinha Lima entregou ainda a primeira etapa da Casa do Produtor Rural, no bairro Aeroporto Velho, e assinou Ordem de Serviço para reforma do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

A Casa do Produtor Rural terá capacidade para abrigar 40 pessoas e representa um investimento de R$ 2 milhões, provenientes de uma emenda parlamentar da atual vice-governadora e ex-senadora Mailza.