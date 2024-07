Conselho de Fisioterapia abre concurso com salários de até R$ 4,8 mil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 18ª Região (Crefito-18), sob organização do Instituto Quadrix, estarão abertas até a próxima segunda-feira (22).

As provas, previstas para 1º de setembro no turno da tarde, terão a duração de 4 horas e serão aplicadas em Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).

O edital prevê 245 vagas, sendo 7 efetivas e 238 para formação de cadastro reserva, para cargo de nível médio: Agente Administrativo; e cargos de nível superior: Agente Fiscal, Analista de Tecnologia da Informação, Analista Financeiro e Contábil, e Controlador Interno. Os candidatos aprovados e convocados serão lotados nas cidades de Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).

As remunerações salariais variam de R$ 2.200 a R$ 4.800. A carga horária é de 40 horas semanais.

A inscrição, com taxas de R$ 58 (médio) e de R$ 66 (superior), bem como o edital do certame pode ser obtido no endereço http://www.quadrix.org.br.

O concurso público terá a aplicação das seguintes fases:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior.