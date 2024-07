Confira orientações para 2ª etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realiza neste sábado (20) e domingo (21) a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2024/1. A prova de habilidades clínicas ocorrerá em dois períodos, nos dois dias. Para serem aprovados na segunda etapa, os participantes precisam obter, no mínimo, 64,277 pontos de 100.

O acesso aos locais de aplicação será liberado a partir das 11h para o primeiro período e a partir das 15h para o segundo. As provas têm início após o fechamento dos portões, previsto para 12h e 16h, respectivamente. A aplicação da 2ª etapa do exame segue o horário de Brasília (DF). O participante deve, obrigatoriamente, portar jaleco (preferencialmente na cor branca).

Anúncios

Os inscritos podem conferir seu local de prova no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no Sistema Revalida. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve o cartão nos dois dias. Entre outras informações, ele detalha o endereço e o número de inscrição. No documento também consta se o participante contará com atendimento especializado.

Documentação

Para a participação de brasileiro, é obrigatória a apresentação de documento de identificação oficial e original com foto, emitido por órgãos brasileiros, válido para identificação do participante.

Consideram-se documentos válidos para identificação do participante brasileiro:

– Cédula de Identidade expedida por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar ou Polícia Federal;

– Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, tenha validade como documento de identidade;

– Passaporte;

– Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997;

– Carteira de Trabalho e Previdência Social impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997;

– Documento digital com foto (e-Título, CNH digital, RG digital e CIN digital) apresentado nos respectivos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.br.

Para a participação de estrangeiro, é obrigatória a apresentação de um dos documentos listados abaixo:

– Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados;

– Carteira de Registro Nacional Migratório;

Anúncios

– Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

– Cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, emitido por Estado parte ou associado ao Mercosul.

Porta-objetos

Antes de entrar na sala de espera, o participante deve guardar, no envelope porta-objetos, o telefone celular e quaisquer outros equipamentos eletrônicos, desligados, além de outros pertences não permitidos (listados no edital do exame).

O Inep recomenda que o participante leve sua própria alimentação (lanche e garrafa de água), bem como medicamentos (se necessário), em embalagem transparente e sem rótulo, com quantidade suficiente para a permanência no local durante o período previsto.

Habilidades clínicas

A prova é estruturada em um conjunto de dez estações, nas quais os participantes realizam tarefas específicas das áreas determinadas, podendo incluir investigação de história clínica, interpretação de exames, formulação de hipóteses diagnósticas, demonstração de procedimentos médicos, aconselhamento a pacientes ou familiares, entre outros contextos.

Revalida

O exame é composto por duas etapas (teórica e prática), que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, e medicina da família e comunidade (saúde coletiva). O objetivo é avaliar habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do SUS.

As referências são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional. A participação na segunda etapa depende da aprovação na primeira.