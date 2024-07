Carlos Alberto de Nóbrega diz que Silvio Santos não aceita visitas; entenda

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Carlos Alberto de Nóbrega abriu o jogo sobre o seu contato com Silvio Santos e revelou que está sem falar com o dono do SBT desde 2020, quando eles se encontraram no Troféu Imprensa. Ele ainda contou que o apresentador não gosta muito de falar ao telefone.

“O Silvio só fala quando ele quer falar, e eu respeito isso. Tem uma saudade louca dele. […]”, declarou, em entrevista ao Flow News.

Apesar da distância, Nóbrega explicou que deseja manter uma boa imagem de Silvio. “Quando nos conhecemos eu tinha 18 anos e ele 24. Começamos juntos, vi o Silvio crescer, se tornar um monstro da comunicação. Queria ver o Silvio velho como eu estou. [Mas] quero guardar dele a imagem daquele cara dinâmico, daquele robô”, contou.

O integrante do A Praça é Nossa contou que não consegue visitar o Dono do Baú e que tentou ligar, mas não conseguiu falar. “Eu tentei ir lá duas vezes, mas eu sei que ele não quer, eu sei que ele quer ficar sozinho, então eu respeito isso”, disse.

Por fim, ele revelou quais foram as últimas notícias que recebeu de Silvio Santos. “A última vez que o Jassa foi lá foi em fevereiro, porque o Silvio não quer ver ninguém, ele quer ficar na dele. O sobrinho dele me contou que ele fica sentado no sofá assistindo aos programas dele, querendo rever, ele não quer saber de mais nada”, encerrou.