Arraial Cultural de hoje (19) elege campeã do Concurso de Quadrilhas

A noite desta sexta-feira, 19, reserva um dos momentos mais aguardados da edição deste ano do Arraial Cultural, que acontece na Gameleira.

Além da apresentação das quadrilhas, acontece também a apuração do 22º Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas. As apresentações têm sido bastante concorridas, lotando a arena montada para que as quadrilhas mostrem sua arte.

Na noite desta sexta, se apresentam, antes da apuração, as quadrilhas Matutos pelo Avesso de Tarauacá e Explode Coração e Malucos na Roça, ambas de Rio Branco. A apuração está prevista para começar às 21h30. No domingo, 21, as três primeiras colocadas voltam a se apresentar no chamado Desfile das Campeãs.

Além das quadrilhas, na noite de hoje tem as apresentações musicais como Grupo Estrela do Norte, Eduardo Safadão e Sandra Melo. No intervalo dos shows, acontecem rodadas de bingo.

O espaço conta com uma grande Praça de Alimentação, além de expositores da economia solidária.