Após ir para o STJD, presidente da OAB/AC também advoga para filho de Lula

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), Rodrigo Aiache, voltou a ser notícia da imprensa nacional nesta sexta-feira, 19. Ao longo da semana, Aiache havia sido indicado para compor o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). É a primeira vez que um acreano é indicado para o cargo. Já na tarde desta sexta (19), Rodrigo foi mencionado como um dos advogados do filho mais velho do presidente Lula, Luís Cláudio Lula da Silva.

O advogado acreano foi citado no portal do jornalista Léo Dias que veiculou uma conversa vazada do filho do presidente atacando supostamente a honra de sua madrasta, Janja, com quem Lula é casado.

Anúncios

Conforme Léo Dias, os advogados de Lula, o acreano Rodrigo Aiache e a Raessa Karen de Oliveira teriam lamentado o vazamento da conversa.

“Os advogados subscritos lamentam profundamente que a exploração da intimidade e da vida privada do senhor Luís Carlos Lula da Silva tenham dado ensejo a adulterações da realidade com finalidades financeiras”, disseram os advogados em nota.

Leia aqui a notícia publicada no portal de Léo Dias.