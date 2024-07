Após desafinar em show, Zezé Di Camargo admite que voz mudou

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Zezé Di Camargo comentou às críticas que vira e mexe recebe por conta da voz. Após ser filmado desafinando diversas vezes em shows e não conseguir alcançar algumas notas musicais, o sertanejo de 61 anos admite não ter mais a mesma força de antes para cantar.

O irmão de Luciano Camargo começou a ter problemas com a voz há quase 16 anos. Ele tinha um cisto congênito em uma corda vocal, que rompeu. O líquido do cisto se dissolveu dentro da corda, criando uma aderência em toda a mucosa. Em 2008, Zezé fez uma cirurgia delicada nas suas cordas vocais para tratar essa aderência.

“Logo após essa cirurgia, eu fiz um disco que ganhou o Grammy. Mas você não pode exigir do ser humano a mesma performance de quando eu tinha 20 poucos anos, 30 anos. Eu tenho 61 anos, a diferença é muito grande. Não dá para comparar e querer exigir de mim a mesma performance cantando nos mesmos tons. Na verdade, eu gravei algumas músicas em tons insanos”, disse Zezé em entrevista a André Piunti, no YouTube.

Ele explica que hoje tem um novo método de trabalho: “Grande parte do meu repertório, eu canto no meu tom normal. Mas hoje eu preciso, antes fazer um aquecimento de voz de 40 minutos para entrar e cantar. Antigamente, não. O meu aquecimento era dentro do campo. Isso é normal do ser humano, as pessoas não entendem isso. Elas querem que você seja o mesmo Zezé de 35 anos atrás. Não vou ser, por mais que eu me esforce”.

Voz de Zezé Di Camargo falha em show. Assista: